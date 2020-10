Bolsonaro afirma que ajudará brasileiro preso na Rússia

O presidente Jair Bolsonaro durante live nesta quinta-feira (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite desta quinta-feira (8/10), que ajudará Robson Oliveira, preso há quase um ano e meio na Rússia. O brasileiro foi detido ao entrar no país com duas caixas de remédio Mytedom. Ele estava indo ao país para trabalhar na casa do volante Fernando, que jogava no Spartak Moscou.





"Me inteirei do que estava acontecendo. O Ernesto (Araújo, chanceler brasileiro) já tomou providência, conversou o embaixador da Rússia. Começamos a acompanhar o caso e ver que medidas podemos tomar. Se for necessário, entraremos em contato com o presidente Vladimir Putin para buscar uma solução. Ele trouxe remédios, mas para a Rússia eram entorpecentes. Aí fora não é Brasil", afirmou.

Em defesa de Fernando

O presidente ainda aproveitou para sair em defesa do jogador Fernando. "Conversei com o Fernando, ele prestou depoimento, apresentou receita médica, fez tudo que podia fazer. Eu vejo muita gente ofendendo o jogador Fernando. Ele tomou as providências", afirmou. Em um primeiro momento, o volante chegou a dizer que não conhecia Robson. Só depois afirmou que os remédios eram para seu sogro.

Bolsonaro já tinha usado as redes sociais, na terça-feira (6/10), para dizer que falaria com o ministro da Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para ajudar no caso.