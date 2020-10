Presidente Bolsonaro se altera durante live e xinga apoiador que o chamou de corrupto

Bolsonaro: Jorge Oliveira é um nome que teve ampla aceitação no TCU

Bolsonaro: Jorge Oliveira é um nome que teve ampla aceitação no TCU

Valadares: Justiça Eleitoral define o tempo das coligações no rádio e na TV

Valadares: Justiça Eleitoral define o tempo das coligações no rádio e na TV