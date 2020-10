Chico Rodrigues, o senador flagrado com dinheiro na cueca, e o presidente da República, Jair Bolsonaro (foto: Reprodução Instagram @chicorodriguesrr)







Ao citar a operação da PF sobre o senador Chico Rodrigues, Bolsonaro disse que 'tivemos um problema agora em Roraima'.



A tônica da live desta quinta-feira foi a tentativa de fazer propaganda do combate à corrupção no governo Bolsonaro. Para isso, durante a transmissão, o presidente estava acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça e de Wagner de Campos Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Após vice-líder do governo flagrado com dinheiro na cueca, Bolsonaro usa live para tentar se explicar



Saiba mais: https://t.co/COM3BFP3bs pic.twitter.com/onWZbVX5oi — Estado de Minas (@em_com) October 16, 2020

Durante o pronunciamento, Bolsonaro evitou citar o nome de Chico Rodrigues e tentou o tempo todo, se desvincular do parlamentar, vice-líder do governo no Senado.



“Alguns querem dizer que o caso em Roraima tem a ver com meu governo porque ele é meu vice-líder. Tenho 18 vice-líderes no Congresso; 15 na Câmara, que foram indicados pelos lideres partidários e três no Senado, que é de comum acordo. Esse senador desse caso em Roraima gozava do prestígio e carinho de quase todos. Nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso? Lamento”, disse o presidente.



Operação da Polícia Federal

Na manhã desta quinta-feira, agentes da Polícia Federal realizaram busca e apreensão na residência do senador Chico Rodrigues, até então vice-líder do governo Bolsonaro no Senado.





Em um cofre na casa do parlamentar, a polícia encontrou R$ 10 mil e US$ 6 mil e mais R$17,9 mil na parte de trás da cueca do senador.

A Polícia Federal encaminhou um relatório da operação ao Supremo Tribunal Federal preferiu não mostrar o vídeo da apreensão 'para evitar maiores constrangimentos' ao político.