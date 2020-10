Bolsonaro: 'Pode estar havendo corrupção em algum setor? Pode. Porque não é fácil administrar'

(foto: Alan Santos/PR)



Pode estar havendo corrupção em algum setor? Pode. Porque não é fácil administrar. Por exemplo, o Rogério Marinho (ministro do Desenvolvimento Regional) tem 23 mil obras em execução. Como ele vai tomar conta? Ele faz em cima do critério da confiança, pede apoio à Controladoria Geral da União”, declarou o presidente.

Segundo Bolsonaro 'seu governo' se resume aos 23 ministros de estado, presidentes de estatais e de bancos oficiais, numa tentativa de se desvencilhar dos demais aliados, como Chico Rodrigues.

Dinheiro na cueca

Na manhã desta quinta-feira, agentes da Polícia Federal realizaram busca e apreensão na residência do senador Chico Rodrigues, até então vice-líder do governo Bolsonaro no Senado.





Em um cofre na casa do parlamentar, a polícia encontrou R$ 10 mil e US$ 6 mil e mais R$17,9 mil na parte de trás da cueca do senador.





De acordo com o relato, em dado momento, Chico Rodrigues pediu para ir ao banheiro. Porém, o delegado Wedson Cajé percebeu que havia um grande volume, em formato retangular, na parte traseira das vestes do senador.