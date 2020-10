Ciro Gomes tem diagnóstico positivo de COVID-19

Ciro Gomes também testou positivo para COVID-19 (foto: José Cruz/Agência Brasil)



O ex-governador do Ceará e candidato à presidência da República nas eleições de 2018, Ciro Gomes, testou positivo para COVID-19.





Segundo mensagem publicada no Twitter do político, “mesmo tendo tomado todos os cuidados e ter seguido os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, Ciro apresentou sintomas leves de gripe no último sábado”.

Giselle Bezerra, companheira de Ciro, segue o mesmo protocolo de isolamento, mas o resultado de seu teste foi negativo.