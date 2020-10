Prévia das urnas, 'likes' nas redes sociais são trunfo dos candidatos à PBH

Enquanto não chega o momento das urnas, concorrentes a prefeitura de BH batalham na internet (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press 28/10/18) eleições municipais marcadas para 15 de novembro romperam a velha forma de fazer campanha. Os apertos de mão foram substituídos por likes; em lugar dos palanques, surgiram as lives, e as redes sociais se transformaram em trunfo para concorrentes experientes ou não na batalha digital. Agora, os candidatos brigam para perseguir o mesmo engajamento na internet que os grandes nomes do pleito já exibem. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus e a revolução tecnológica das comunicações transformam tradições e conceitos na política. Asmunicipais marcadas para 15 de novembro romperam a velha forma de fazer campanha. Os apertos de mão foram substituídos por; em lugar dos palanques, surgiram as lives, e as redes sociais se transformaram em trunfo para concorrentes experientes ou não na batalha digital. Agora, os candidatos brigam para perseguir o mesmo engajamento na internet que os grandes nomes do pleito já exibem.









O jornalista João Vítor Xavier (Cidadania), aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. O apresentador tem cerca de 157 mil seguidores no Twitter, 105 mil likes no Facebook e 43,4 mil no Instagram. Desde o início de outubro, o candidato usa as redes sociais para conversar com eleitores e mostrar suas propostas. Entre vídeos e fotos, João Vitor Xavier tratou de educação, desemprego e comércio, sendo uma vez cada tema, e falou sobre tecnologia duas vezes. De acordo com o Datafolha, o candidato tem 6% das intenções de voto na capital mineira.





Ativa nas redes sociais e determinada em uma campanha virtual, a deputada federal Áurea Carolina (Psol) tem mais de 81 mil seguidores no Twitter, 56 mil likes no Facebook e mais de 91 mil reações no Instagram. Ela é a candidata que mais divulgou posts durante a campanha. No Instagram, as inserções passaram de 40 desde o início da campanha, em 27 de setembro.





No Twitter, o número de posts foi ainda maior. A deputada vem fazendo cerca de 21 posts por dia. Áurea Carolina citou educação (8), políticas inclusivas (12), desemprego (6), feminismo (6), cidade (8), turismo (1), violência (2), meio ambiente (4), cultura (2), críticas ao governo federal (5), críticas a Kalil (2), saúde (1) e mobilidade (2). As inserções feitas pela candidata se dividem entre vídeos, propostas, participações em lives e interação com os internautas. A candidata aparece na pesquisa Datafolha com 3% das intenções.





Conhecido como “afilhado de Bolsonaro”, o candidato Bruno Engler (PRTB) tem cerca de 35 mil seguidores no Twitter, 55 mil curtidas no Facebook e 29 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, tem investido em uma campanha alinhada com o governo federal. Vídeo no qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirma que votaria em Engler é o carro-chefe dos posts no Twitter. O candidato tratou dos temas religião, pandemia e educação em um post cada um; do comércio por duas vezes, e publicou cinco posts com elogios ao governo federal. Com apenas 23 anos, Engler é mais jovem concorrente a prefeito e aparece na pesquisa Datafolha com 3% das intenções de voto.





Concorrentes no segundo batalhão não perdem tempo

O deputado estadual Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) vem também apostando nas redes sociais. Diferentemente dos outros candidatos, ele usa a ferramenta dos stories no Instagram para compartilhar publicações do dia a dia. O candidato tem 370 seguidores no Twitter, 11 mil curtidas no Facebook e 17 mil seguidores no Instagram. Durante a campanha, falou em separado sobre educação, pandemia, a cidade, segurança pública e mobilidade. O professor aparece na pesquisa Datafolha com 2% das intenções de voto.





Alinhado com o governo estadual, Rodrigo Paiva (Novo) conquistou cerca de 4 mil seguidores no Twitter, 28 mil curtidas no Facebook e 11 mil seguidores no Instagram. Nas postagens, o candidato já fez elogios ao governador Romeu Zema (Novo) e falou sobre infraestrutura (1), mobilidade (1), a cidade (3), educação (1), desemprego (2), desigualdade (1), saneamento (1), futebol (3), saúde (2), turismo (1), pandemia (3), segurança (1) e empreendedorismo (2). Paiva aparece com 2% na pesquisa de intenção de voto.





Candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Nilmário Miranda tem cerca de 6 mil seguidores no Twitter, 36 mil curtidas no Facebook e 3 mil seguidores no Instagram. O candidato dividiu seu tempo dedicado à publicação de postos entre críticas ao governo federal e à administração estadual, uma vez cada; educação(1), políticas inclusivas (2), cultura (3) e saúde (4). Nilmário aparece com 2% das intenções de voto.





Os candidatos Cabo Xavier (PMB), Marcelo de Souza e Silva (Patriota), Fabiano Cazeca (Pros), Wanderson Rocha (PSTU) e Marília Domingues (PCO) têm 1% das intenções de votos. Nas redes sociais, Cabo Xavier tem 61 seguidores no Twitter, 660 curtidas no Facebook e 26 mil seguidores no Instagram.





Marcelo de Souza e Silva coleciona 13 curtidas no Facebook e 87 mil seguidores no Instagram. Cazeca tem 116 seguidores no Twitter, mais de 5 mil curtidas no Facebook e 4 mil seguidores no Instagram. Wanderson Rocha angariou 200 seguidores no Twitter, 836 curtidas no Facebook e 1 mil seguidores no Instagram. A candidata Marília Domingues não está nas redes sociais.





Luisa Barreto (PSDB), Lafayette Andrada (Republicanos) e Wanderson Ribeiro (PCdoB) pontuaram com menos de 1% das intenções de voto. Nas redes sociais, a tucana tem cerca de 300 seguidores no Twitter, 5 mil curtidas no Facebook e 3 mil seguidores no Instagram. Andrada tem cerca de 1 mil seguidores no Twitter, 18 mil curtidas no Facebook e 12 mil no Instagram. Wanderson Ribeiro também não milita nas redes sociais.





Nuvens de palavras

Confira os temas mais frequentes tratados nos posts dos candidatos

Alexandre Kalil (PSD)





PANDEMIA/COVID-19/CORONAVÍRUS/SAÚDE/COMERCIANTES/GESTÃO/RESPONSABILIDADE/POPULAÇÃO/SUS

João Vítor Xavier (Cidadania)





SAÚDE/UPA/COMERCIANTES/PANDEMIA/TECNOLOGIA/EMPREENDEDORISMO/EMPREGOS/EMPRESAS/SEGURANÇA









Áurea Carolina (PSOL)





EDUCAÇÃO/SAÚDE/MINORIAS/FEMINISMO/ANTIRRACISTA/DESEMPREGO/MEIO AMBIENTE/CALOR/ONIBUS/MOBILIDADE/INCLUSÃO









Bruno Engler (PRTB)





COMÉRCIO/REABERTURA/COVID-19/EDUCAÇÃO/BOLSONARO/GOVERNO FEDERAL/ PANDEMIA/RELIGIÃO









Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)





CORONAVÍRUS/COVID-19/PANDEMIA/SEGURANÇA/BELO HORIZONTE/COMÉRCIO/ÔNIBUS/DESEMPREGO









Rodrigo Paiva (Novo)





EMPREENDEDORISMO/INFRAESTRUTURA/MOBILIDADE/ZEMA/MINAS GERAIS/DESEMPREGO/SAÚDE/TURISMO/FUTEBOL/SANEAMENTO









Nilmário Miranda (PT)





DEMOCRACIA/DIREITOS HUMANOS/POVO NEGRO/LGBTS/MULHERES/CULTURA/ASSISTÊNCIA SOCIAL









Cabo Xavier (PMB)





BELO HORIZONTE/OUTUBRO ROSA/ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGREJAS/ONGS/ ASSISTÊNCIA SOCIAL/FAMÍLIA









Marcelo de Souza e Silva (Patriota)





COMÉRCIO/EDUCAÇÃO/CULTURA/BELO HORIZONTE/NEGÓCIOS/DESENVOLVIMENTO/ECONOMIA









Fabiano Cazeca (Pros)





COMÉRCIO/COMPETÊNCIA/POVO/ESPECIALISTA/EMPREGOS/COMPROMISSO/SAÚDE/JUVENTUDE









Wanderson Rocha (PST)





POPULAR/MORADIA/DESEMPREGO/HOSPITAIS/SOCIALISTA/INDEPENDÊNCIA/SAÚDE/EDUCAÇÃO









Luisa Barreto (PSDB)





MULHERES/DIALOGO/CIDADE/BELO HORIZONTE/SAÚDE/EDUCAÇÃO/MOBILIDADE/TARIFAS/MÃE/IDÉIAS/HOSPITAL/AULAS/









Lafayette Andrada (Republicanos)





FAMÍLIA/BELO HORIZONTE/AMOR/LIBERDADE/PRINCÍPIOS/CAMINHO/EDUCAÇÃO/SAÚDE