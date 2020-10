Com 17 e 98 anos, candidatos a vereador mais jovem e mais velho buscam renovação

Concorrendo pelo PDT em BH, Lívia Silva completou 18 anos à procura de um futuro melhor para jovens como ela terem acesso à educação (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Na política, a despeito de estar em faixas extremas da idade, os candidatos se aproximam nos discursos, como já mostra a campanha para vereador em Belo Horizonte e em Minas Gerais. O Estado de Minas checou os dados disponibilizados pelos tribunais Superior Eleitoral (TSE) e Regional Eleitoral (TRE) e localizou os concorrentes mais jovem e na idade madura tanto na capital quanto no estado. Em comum, eles dizem que desejam ajudar o próximo e têm ânsia pela mudança.

mais velha em todo estado é a aposentada Geralda Antônia de Almeida, que levará o nome de Dona Dica Maciel na urna. Filiada ao PSD, ela tem 98 anos e vai concorrer pela primeira vez a um cargo político na Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, cidade da Zona da Mata Mineira.

“Estou com 98 no documento, mas isso é só a idade registrada. Minha idade certa é 107 anos. Essa vontade é porque fui criada junto a uma família de políticos, do Paulinho (Chicó da Digudinho, candidato a prefeito). Sou nascida no Rio de Janeiro, mas minha mãe veio para a Mata, eu tinha pouca idade, e fui registrada em Santana. Aí vim para dentro da casa do tataravô desse Paulinho e fui criada com eles”, disse ao EM.

Dona Dica foi parteira na cidade por muitos anos e diz que pretende seguir ajudando a população de Santana do Manhuaçu caso seja eleita. Ela conta com amigos e conhecidos para fazer a campanha eleitoral no município, de 7.764 eleitores. Ao todo, são 77 candidatos a nove vagas na Câmara.

“Quase não posso andar, é difícil, só ando dentro de casa, mas tenho muitas amizades, aí eles mesmos vão me reconhecer, votar em mim e me ajudar”, conta Geralda Almeida. Parteira durante 60 anos e viúva há 34, a aposentada diz que o sentimento de solidariedade sempre a acompanhou.

Em sua segunda tentativa de ser eleita, Souza Dantas, de 88, tem vivência e atuação antiga no PCB (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

A ajuda ao próximo e principalmente à comunidade também é tema da campanha eleitoral de Guilherme Davi (PSL). O candidato a vereador na cidade de Guiricema, também na Zona da Mata mineira, completa 18 anos em 25 de dezembro deste ano e é o pleiteante mais jovem em todo o estado. “Na nossa cidade, é difícil disputar eleição porque há pouco recurso. Quero dialogar melhor com os jovens. Vejo os jovens indo embora, em vez de a prefeitura puxar eles para a cidade e para a região, eles não fazem isso. Meu trabalho seria, inicialmente, mais voltado para isso mesmo”, afirmou o candidato de Guiricema, que conta com 7.171 eleitores aptos.

Ele concorrerá com outros 73 postulantes a nove vagas na Câmara Municipal. Apesar da pouca idade, Guilherme já não estuda mais e abandonou a escola ainda no primeiro ano do ensino médio. “Eu parei de estudar no primeiro ano, pois gosto de trabalhar. Quero aprender a ler, escrever e fazer conta”, disse ele, que trabalha em uma loja de material de construção. Envolvido pela ideia da mudança, Guilherme Davi recebeu o apoio dos pais, que, a princípio, não acreditaram no sonho do filho.

Experiência Em Belo Horizonte, a situação se assemelha à do estado. Candidata mais velha da cidade, a aposentada Maria do Carmo Souza Dantas, que usa o nome Dantas Souza como registro na campanha, participará de uma corrida eleitoral pela segunda vez, aos 88 anos. Filiada ao PCB, ela foi candidata também em 2014 ao cargo de deputada estadual, mas recebeu somente 194 votos.

“Entrei na disputa por tarefa. Não me obrigaram, mas quando você está no PCB, você tem deveres, tarefas. Não foi por opção, mas foi uma certa pressãozinha das pessoas. Falavam que eu seria uma referência para as outras mais novas, então aceitei e vou disputar com orgulho”, disse à reportagem. Souza Dantas vê a experiência como trunfo na campanha e é considerada uma “matriarca” no PCB de BH.

Guilherme Davi, candidato mais jovem em Minas, e Dica Maciel, a mais velha, destacam solidariedade (foto: Divulgação/Guilherme Davi)

Filiada ao PCB desde os anos 80, Souza Dantas quer agora trabalhar além dos bastidores. “Uma coisa que não aceito é a pessoa não ter casa, os moradores de rua são um problema sério, todos deviam lutar contra isso, e BH tem muitos”, disse a candidata, que se aposentou como enfermeira, trabalhou durante grande parte da carreira em BH e hoje mora em Juatuba, na região metropolitana da capital.

Educação A candidata mais jovem de BH tem a educação como foco na campanha eleitoral. Moradora do bairro Planalto, na Região Norte da cidade, e estudante do segundo ano do ensino médio na rede pública, Lívia Silva (PDT) completou 18 anos na quarta-feira passada e espera atuar, principalmente, em favor dos jovens.

“Sempre fiz parte de grupos e movimentos estudantis. Filiei-me ao partido com esse intuito, e sempre acreditei na mudança. Tipo um sonho de princesa mesmo. Tenho garra para poder mudar e preciso que as pessoas acreditem que a educação é um meio de mudança”, afirma. Lívia se candidatou em busca de um futuro melhor para sua geração. Ela sempre estudou em escolas da rede pública.

(foto: Divulgação/Dica Maciel)

A jovem candidata enfrenta um imbróglio judicial. Inicialmente, sua candidatura foi barrada pela Justiça Eleitoral, segundo ela, devido a uma análise “equivocada”. De acordo com ela, o PDT já recorreu da decisão. “O juiz barrou minha candidatura colocando em questão uma resolução de 2016 que diz que teria que ter 18 anos até a data-limite do registro de candidaturas. Mas ele não quis usar a Constituição, que, no seu artigo 14, diz que é preciso ter 18 anos para ser eleita, não apenas ser candidata. Só tomo posse em 1º de janeiro de 2021, se eleita”, disse a candidata, que pretende fazer carreira na área do direito.

Tanto Lívia Silva quanto Souza Dantas vão concorrer com outros 1.546 candidatos por 41 vagas na Câmara Municipal de BH. Desde 26 de agosto, a propaganda eleitoral está permitida por lei. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será realizado em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, ocorrerá em 29 do mês que vem.