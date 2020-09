Rezato sobe, mas Delegada Sheila segue liderando pesquisas para Prefeitura de Juiz de Fora

Corrida eleitoral já começou em Juiz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



A deputada estadual Delegada Sheila (PSL) segue em primeiro lugar nas pesquisas para a Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, com 27,7% das intenções de voto.



Rezato subiu em relação à pesquisa anterior , em que aparecia com 16,5%. Sheila, que tinha 29,5% no último levantamento, apresentou queda.

Brancos e nulos aparecem em terceiro lugar na preferencia do eleitorado, com 18,65%.





A também deputada Margarida Salomão (PT) é a quarta colocada, com 14,32%. Eleitores indecisos somam 9,59% em Juiz de Fora.



Em seguida vem Ione Barbosa (Republicanos), com 2,7%; Pastor Aloízio Penido (PTC) tem 2,43%; Eduardo Lucas (DC) tem 0,81%; General Marco Felício (PRTB) também tem 0,81%; Lorene Figueiredo (PSOL) tem 0,27%; Fernando Eliotério (PCdoB) e Victória Mello (PSTU) têm 0,14% cada. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.





Os números acima se referem à pesquisa estimulada (em que os nomes do candidato são apresentados ao entrevistado). Na pesquisa espontânea (em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor), a maioria dos entrevistados (29,73%) respondeu que não sabe em quem vai votar ou preferiu não opinar.





Em segundo lugar vem Delegada Sheila, com 17,97%, seguida dos brancos/nulos, que somam 17,84%. Wilson Rezato aparece com 17,57% e Margarida Salomão com 10,14%.

Rejeição

O F5 Atualiza Dados perguntou aos eleitores de Juiz de Fora ‘em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum’. Neste quesito, Margarida Salomão figura em primeiro lugar, com 27,16%; 21,49% dos eleitores não souberam responder ou preferiram não opinar.





Delegada Sheila ficou em terceiro lugar na ‘rejeição’ do eleitorado, com 16,76%. Entre os entrevistados, 14,59% respondeu que ‘não votaria em nenhum dos candidatos’ e 5,54% disse que ‘poderia votar em todos’.



Wilson Rezato vem em seguida, com 5,54% de desaprovação. A candidata com menor índice de rejeição foi Lorene Figueiredo, com 0,41%.

A pesquisa

O F5 entrevistou 740 eleitores em seus domicílios entre os dias 21 e 23 de setembro em Juiz de Fora. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo nº MG-05201/2020.