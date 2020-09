'Brancos e nulos' lideram pesquisa eleitoral em Poços de Caldas; veja números

(foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)



Pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Poços de Caldas, na região Sul de Minas, coloca o atual prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) como ‘primeiro’, com 21,61% das intenções de voto. Entretanto, a quantidade de eleitores que pretende votar em branco ou anular o voto supera os pretensos eleitores de Azevedo, com 22,78%.





Os números se referem à pesquisa estimulada (em que os nomes do candidato são apresentados ao entrevistado) realizada pela F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada pelo Estado de Minas.





O ex-prefeito Eloísio Lourenço (PSB) aparece logo atrás de Azevedo, com 14,24% das intenções de voto. Em seguida, vêm os eleitores indecisos, que somam 14,07%.





A grande quantidade de indecisos e de eleitores que se declararam propensos a votar em branco ou anular o voto – 36,85% no total – indicam que a corrida eleitoral em Poços pode ter reviravoltas.





(foto: F5 Atualiza Dados) Geraldo Thadeu (Republicanos) aparece na pesquisa com 11,06%. Em seguida vêm Professor Flávio (Rede) com 7,87%; Eduardo Junqueira (PDT) com 4,19%; Ércules Tassinari (PTB) com 1,51%; Yula Merola (Cidadania) com 1,34%; João Alexandre (Solidariedade) com 0,84% e Geraldo Laier (Podemos) com 0,5% das intenções de voto.



Na pesquisa espontânea (em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado), os indecisos aparecem em primeiro com 45,23%. Em segundo lugar, brancos/nulos, com 20,27%. Logo depois aparece o prefeito Sérgio Azevedo, com 14,07%, seguido por Eloísio Lourenço, com 7,37%.

Rejeição

O F5 Atualiza Dados perguntou aos eleitores de Poços de Caldas ‘em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum’. Neste cenário, a maior quantidade de eleitores (31,16%) não souberam responder ou preferiram não opinar.





O primeiro nome que aparece na pesquisa de rejeição é o do ex-prefeito Eloísio Lourenço, com 14,91%, seguido de perto pelo atual chefe do Executivo, Sérgio Azevedo, que tem 13,90%.





Entre os entrevistados, 13,4% declarou que não votaria em nenhum dos candidatos. Já 10,55% não ter rejeição a nenhum nome e disseram que poderiam votar em todos. O candidato com menor reprovação foi João Alexandre, com 0,84%.

A pesquisa

O F5 entrevistou 597 eleitores em seus domicílios nos dias 21 e 22 de setembro em Poços de Caldas. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo nº MG-03554/2020.