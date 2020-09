COVID-19: governo federal reconhece estado de calamidade em Minas Gerais

Bolsonaro e Zema estiveram juntos no mês passado, em Ipatinga, no Vale do Aço. (foto: Pedro Gontijo)

Coronavírus em MG

reconheceu, nessa quarta-feira (23), o estado depública decretado empor conta da pandemia do novo. A portaria que atesta a ciência da União é assinada por Alexandre Lucas Alves, secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. A pasta está ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, dirigido por Rogério Marinho.Na última sexta-feira (18), o governador Romeu(Novo) utilizou o Diário Oficial do Estado para oficializar a prorrogação da calamidade até 31 de dezembro . Em julho, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deu aval ao aumento na duração do estado.A calamidade pública autoriza a administração pública, conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a suspender os prazos e limites ligados à dívida pública e aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento àSegundo o boletim divulgado nesta quinta pela Secretaria de Estado de Saúde , já foram confirmados 278.901 casos em solo mineiro. São 6.983 mortes.