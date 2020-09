Decreto assinado pelo governador (foto) consta na edição desta sexta do Diário Oficial. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Coronavírus em MG

A extensão do estado deem Minas Gerais até 31 de dezembro foi oficializada nesta sexta-feira, pelo governador Romeu(Novo). A prorrogação consta em decreto presente na mais recente edição do Diário Oficial do Estado. A medida foi tomada em março, por conta da pandemia do novoEm julho, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deu aval ao aumento na duração do estado de calamidade.A calamidade pública autoriza a administração pública, conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a suspender os prazos e limites ligados à dívida pública e aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento à boletim divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de, já foram confirmados 265.185 em solo mineiro. São 6.574 mortes.