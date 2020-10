Barbacena: brancos, nulos e indecisos são maioria em pesquisa de intenção de votos

(foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Rejeição

Interesse

Pesquisa

de intenção de, da, encomendada pelae divulgada pelo, para a prefeitura de Barbacena, na Zona da Mata, aponta que mais de 60% dos entrevistados, na resposta espontânea, votariam nulo ou em branco (30,82%) ou estão indecisos (29,98%) entre os nove candidatos que disputam a eleição para prefeito da cidade.Ainda na resposta espontânea, o candidato Carlos Roberto Kikito (PV) aparece em primeiro lugar na intenção do voto, com 8,71%, seguido por Bonifácio Andrada (DEM), com 7,04%. O percentual de votos dos outros sete candidatos ficou assim: Martim Andrada (PTC), com 5,53%; Dr. Edson Rezende (PT), com 4,86%; Pedrinho do Vale (PTB), com 4,02%; Carlos Du (MDB), com 3,69%; Amarílio Andrade , com 2,68%; Marli Gava (PSL), com 2,18%; e Wando Robson (Cidadania), com 0,50%.Também na resposta estimulada são altos os percentuais de brancos e nulos (21,44%) e de indecisos (20,44%).Entre os nove candidatos, quando lembrados os nomes, Kikito também lidera, com 12,73%, seguido por Bonifácio Andrada (9,21%), Dr. Edson (8,04%), Martim Andrada (7,54%), Pedrinho do Vale (6,87%), Amarílio Andrade (5,36%), Carlos Du (4,86%); Marli Cava (2,68%) e Wando Robson (0,84%).O F5 Atualiza Dados perguntou aos eleitores de Barbacena ‘em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum’. Neste cenário, 21,11% responderam que não votariam, em nenhum dos nove candidatos que estão na disputa. Outros 18,76% disseram não saber ou preferiram não opinar.Dos que responderam ao questionário, 17,7% disseram que não votariam de jeito nenhum em Bonifácio Andrada, seguido por Martim Andrada (15,08%), Dr. Edson (8,38%), Kikito (4,52%), Amarílio (3,02%), Marli ( 1,68%), Carlos Du (0,50%) e Wando (0,34%).Outros 7,71% dos entrevistados disseram que não tinham restrição a qualquer candidato e que poderiam votar em qualquer um.O F5 também perguntou aos entrevistados qual o interesse pelas eleições deste ano: a maioria acachapante respondeu que não tem nenhum interesse (27,47%) ou pouco interesse (27,30). Outros 26,47% responderam que tinham interesse médio pelo pleito de 2020 e outros 18,59% afirmaram que tinham muito interesse pela disputa.O F5 entrevistou 597 eleitores entre 28 e 29 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº MG- 077582020.