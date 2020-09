Líder nas pesquisas, Kalil é alvo de ataques de adversários no 1° dia de campanha

O primeiro dia de campanha dos 15 candidatos à prefeitura de Belo Horizonte foi marcado por ataques ao atual prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD), que concorre à reeleição.









“Não acredito numa gestão que fica trancada no gabinete, sem dialogar com as pessoas. Também não acredito numa prefeitura que não quer fazer nada pela cidade. Temos de mudar essa lógica. A gente não pode deixar que uma prefeitura autoritária roube nossos sonhos”, disse a tucana.





'Quartel para sindicatos' O mesmo tom áspero foi usado por Lafayette Andrada (Republicanos) para se referir à gestão do prefeito. Em suas redes sociais, ele repudiou a atitude da PBH de suspender os alvarás das escolas da capital.





A medida foi adotada em 23 de setembro para evitar a retomada das aulas presenciais neste momento classificado pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do município como de alto risco para a abertura das instituições de ensino. Para Lafayete, a decisão reflete o "afrouxamento do executivo municipal no relacionamento com sindicatos".





“Os sindicatos de esquerda mandam na PBH. Precisamos de um basta neste comportamento. Belo Horizonte não permite que escolas privadas retomem as atividades e não ofereceu um ensino remoto aos alunos das duas pra escolas municipais porque os sindicatos não deixam. Tudo porque o prefeito não tem coragem de enfrentá-los”, disse o concorrente ao pleito.





Ver essa foto no Instagram #euprefeito #bh #feirahippiebh #educação #prefeituradebh #prefeitodebh #caboxavierprefeito #forakalil Uma publicação compartilhada por Cabo Xavier (@caboxavieroficial) em 27 de Set, 2020 às 9:24 PDT A reabertura das escolas também foi tema do discurso proferido por Cabo Washington Xavier (PMB) esta manhã na Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, que voltou a funcionar este domingo (27) após seis meses de suspensão. A visita foi transmitida ao vivo no Instagram do candidato.





Na ocasião, Xavier criticou o fato de o comércio ter reaberto as portas, enquanto os colégios permanecem fechados, sem previsão de retorno.







“Aqui está funcionando, então porque as escolas também não podem voltar? Eu acredito que o comércio tem que voltar a funcionar, eu acredito os shoppings precisam voltar a funcionar a todo o vapor, basta seguir os protocolos de biossegurança. Chega desse isolamento. É hora da gente voltar às ruas, voltar às atividades econômicas e voltar também às escolas, respeitando todo o programa de biossegurança”, afirmou.

Confira a agenda dos demais candidatos

Alexandre Kalil (PSD)

Segundo a assessoria do candidato à reeleição, Kalil não participou de compromissos públicos de campanha neste domingo.





Bruno Engler (PRTB)

O candidato gravou um vídeo polêmico em seu Instagram, em que acusa o próprio partido de sabotagem na escolha de vice de chapa. Segundo Engler, o presidente nacioal da sigla, Levy Fidelix, havia garantido a ele autonomia para gerir sua candidatura. O postulante havia escolhido Cláudia Araújo Romualdo como vice. A legenda, no entanto, indicou Mauro Quintão. O candidato falará sobre o assunto nesta segunda em entrevista coletiva.





Rodrigo Paiva (Novo)

Primeiro a registrar candidatura, Rodrigo Paiva (Novo) inaugurou a campanha eleitoral com uma carreata. A concentração ocorreu no Buritis, Região Oeste de BH. O movimento seguiu até a Praça da Bandeira, na Região Centro-Sul.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

O postulante não cumpriu agenda oficial de campanha neste domingo. De acordo com a assessoria do postulante, Ribeiro sairá às ruas a partir do próximo fim de semana. Nesta primeira semana, ele vai se dedicar à confecção de material de divulgação, como santinhos e cartazes.





Áurea Carolina (PSOL)

Na parte da manhã, a psolista se dedicou à gravação de programa eleitoral. À tarde, realizou um ato on-line na Praça da Estação, na Região Central, em frente ao comitê do PSOL, para lançar oficialmente sua candidatura. O evento, que durou pouco mais de 15 minutos, foi transmitido ao vivo pelo Instagram e contou com a presença de Renata Regina, presidente municipal do PCB e de outras lideranças do PSOL, como a deputada estadual Andrea de Jesus e a vereadora por Belo Horizonte, Bella Gonçalves.





Marcelo de Souza e Silva (Patriotas)

O candidato passou o domingo acompanhando a impressão de suas propostas de governo em uma gráfica da capital. Ao longo da semanha, ele disse que pretende se reunir com representantes do empresariado e dos trabalhadores para apresentar o plano e incorporar ao documento eventuais sugestõees.





Wanderson Rocha (PSTU)

Wanderson Rocha iniciou sua campanha com uma caminhada pelas regiões de Venda Nova e Barreiro. Na oportunidade, ele apresentou suas propostas aos moradores dos bairros Céu Azul, Luar da Pampulha e da ocupação Professor Fábio Alves. O déficit habitacional da cidade também pautou as conversas com o eleitorado.





Nilmário Miranda (PT)

Neste domingo, o petista participou de uma conversa virtual com moradores da região Serro que residem em Belo Horizonte. O evento foi restrito para convidados. Na segunda-feira, Nilmário gravará propagandas eleitorais, atenderá a imprensa e participará do lançamento da candidatura de uma candidata a vereadora.





Fabiano Cazeca (Pros)





João Vitor (Cidadania)

João Vitor dedicou o domingo à gravação de propaganda eleitoral. Em vídeo postado no início desta noite no Instagram, ele mostrou os bastidores dos trabalhos e convidou a população a contribuir com ideias e sugestões para seu programa de governo.

Fabiano Cazeca inaugurou sua campanha com um churrasco no bairro São Paulo, região Nordeste de Belo Horizonte. O evento foi organizado pelo produtor cultural e candidato à vereador Kuei do Baile do Fera e contou com a presença de moradores da região.