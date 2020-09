Varginha: prefeito que assumiu em abril mantém a ponta na disputa eleitoral

Verdi Lúcio Melo dirige a cidade de Varginha desde meados deste ano. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Muitos indecisos em cena ‘espontânea’

Verdi tem boa avaliação

A pesquisa

O atual prefeito de, na Região Sul de Minas Gerais,(Avante), mantém a liderança na disputa rumo à reeleição, com 40,37% das intenções de voto. É o que mostra levantamento da, encomendado pela TV Alterosa e divulgado pelo. O segundo colocado, Rogério Bueno, soma 15,58%. Os dois são separados por grande índice de pessoas que pretendem se manifestar de forma nula ou em branco: 17,92%.Verdi teve aumento de quase sete pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada em 13 de agosto . À época, 33,67% do eleitorado havia manifestado a preferência por seu nome. Bueno, que é vereador e deixou o PT rumo ao PSB, tinha 11,22%.O chefe do Executivo municipal assumiu o cargo em abril, após o antecessor, Antônio Silva (PTB) — do qual era vice — renunciar em meio à pressão pela abertura do comércio, fechado por causa da pandemia do novo coronavírus O número de indecisos diminuiu: se, anteriormente, 27,81% não sabia em quem votar, o percentual, agora, é de 13,74%. Vereador, Zacarias Piva (PSL) é o terceiro nome na preferência dos varginhenses, com 6,7%. Ele é seguido por Maria da Penha (Psol) e Anderson Martins (PSDB), que têm, respectivamente, 3,18% e 1,51% das intençõesJonas Loureiro (PCdoB) e Demétrio Junqueira (Rede) ocupam as duas últimas posições. Eles não atingiram um ponto percentual.No cenário espontâneo, em que não são apresentados os nomes de possíveis candidatos aos eleitores, o prefeito tem 29,15% da preferência. Nesse cenário, porém, ele é superado pelos, que somam 33,33%. Há, ainda, 19,77% de brancos e nulos.No que tange aos postulantes, o vice-líder na pesquisa espontânea também é Rogério Bueno, com 10,55%. Zacarias Piva, por sua vez, tem 4,02%. A pessolista Maria da Penha angaria 1,82% das intenções de voto. Anderson Martins, Jonas Loureiro e Demétrio Junqueira não chegaram a um ponto.Para o diretor-executivo da F5, Domilson Coelho, a gradual confirmação das candidaturas junto à Justiça Eleitoral vai dando forma à disputa.“Na pré-campanha, trabalhamos com hipóteses. Com as candidaturas sendo concretizadas, o cenário se desenha melhor e o eleitor já tem condição de escolher seu candidato”, afirma.Os meses do filiado aoà frente de Varginha são bem vistos pela população. Conforme os dados da F5, 51,09% dos locais creem que o prefeito faz boa gestão. A administração de Verdi Lúcio é vista como ótima por 10,72% e como regular por 23,79%.Há, ainda, 5.86% que avaliam o mandato como ruim e 6,03% que classificam a gestão como péssima. Ainda de acordo com os números, 60,58% dos que declararam voto em Verdi afirmam que a opção é definitiva.O levantamento foi feito entre os dias 21 e 22 deste mês. Foram entrevistados 597 eleitores varginhenses. A margem de erro é de 4 pontos percentuais — para mais ou para menos — e o nível de confiabilidade dos dados coletados é de 95%.Os partidos têm até o próximo dia 26 para oficializar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para ocorrer em 15 de novembro.O segundo turno, previsto para o dia 29 do mesmo mês, só é previsto em cidades com mais de 200 mil votantes. A regra não se aplica a Varginha, que tem 99.159 pessoas aptas a votar.