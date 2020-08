Prefeito que assumiu em abril lidera disputa em Varginha, no Sul de Minas

Verdi Lucio Melo comanda Varginha desde meados deste ano. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Verdi lidera em todos os cenários

O atual prefeito de, na Região Sul de Minas Gerais, Verdi Lúcio Melo (Avante), lidera a corrida eleitoral com 33,67% das intenções de voto para o pleito municipal deste ano. É o que mostra pesquisa de intenção de votos encomendada pelaao instituto F5 Atualiza Dados. O ex-vereador Rogério Bueno, que deixou o PT e migrou para o PSB, tem 11,22%.De acordo com os dados, 27,81% do eleitorado varginhense está indeciso sobre a corrida rumo à prefeitura da cidade. Brancos e nulos somam 16,25%. O chefe do Executivo assumiu o cargo em abril, a pós o antecessor, Antônio Silva (PTB) — do qual era vice — renunciar em meio à pressão pela abertura do comércio , fechado por causa da pandemia do novo coronavírus.Verdi e Rogério são seguidos pelo vereador Zacarias Piva (PSL), cujas intenções de voto equivalem a 5,53% dos entrevistados. Maria da Penha (Psol) tem 1,51% e Jonas Loureiro (PCdoB), 1,34%.PT e PSDB estão empatados com 1,17%. Eles devem ser representados nas urnas, respectivamente, por Zé Dobrada e Anderson Martins. Demétrius Junqueira (Rede) ocupa a última colocação: ele tem 0,34%.Naespontânea, onde não são apresentados nomes de pré-candidatos,é citado por 14,74% dos eleitores. O número de indecisos, contudo, cresce consideravelmente, e atinge 63,15%. Brancos e nulos, por sua vez, são 15,07%.Os percentuais são bem superiores às menções a Rogério Bueno, também vice-líder nesse cenário, com 2,51%. Zacarias Piva (PSL) é citado por 1,01% dos ouvidos. Ele está tecnicamente empatado com a ex-deputada estadual Geisa Teixeira (PT), que não aparece no cenário estimulado. Geisa é viúva do ex-prefeito, que dirigiu Varginha entre 2001 e 2008.Jonas Loureiro, Leonardo Ciacci (Progressistas) e o ex-prefeito Eduardo Corujinha (PT), também são citados. Menções, ainda, ao ex-vereador Carlos Costa (MDB), que morreu no início deste mês, por causa de problemas pulmonares decorrentes da COVID-19.Na visão de Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, a vantagem de Verdi não significa que sua campanha vai navegar em mares tranquilos. O cenário, diz ele, ainda está aberto."Há praticamente 28% de indecisos (no cenário estimulado). Isso, com certeza, vai se distribuir e tudo vai depender das campanhas", assegura.A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de agosto, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5. Foram ouvidos 597 habitantes da cidade. O pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro (primeiro turno). Por contar com menos de 200 mil eleitores, Varginha não terá segundo turno.Os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça.