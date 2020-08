Corrida pela Prefeitura de Divinópolis tem ex-deputados na ponta

Jaime Martins (dir.) e Fabiano Tolentino (esq.) lideram a disputa pela chefia do Executivo divinopolitano. (foto: Sarah Torres/ALMG e Willian Dias/ALMG)

Prefeito tem grande rejeição

Em, no Centro-Oeste mineiro, quase 40% dos eleitores não definiram o voto parana eleição municipal que se avizinha. O dado é darealizada pelo instituto F5 Atualiza Dados, encomendada pela. Segundo o levantamento, há 18,36% de indecisos e 20,03% de eleitores que declararam votar em branco ou nulo. O líder do levantamento estimulado é o ex-deputado federal Jaime Martins Filho, o(Pros), com 13,36%.Em segundo lugar, está(Cidadania), que soma 11,85% das intenções de voto. Ex-parlamentar estadual, ele é suplente na Câmara dos Deputados. Depois, vêm Gleidson Azevedo (PSC) — 11,19% —, Sargento Elton (Patriota) — 7,35% — e Marquinho Clementino (Republicanos) — 6,34%.Na sexta posição, aparece Doutora Heloísa Cerri (Avante), com 3,84% da preferência dos entrevistados. O atual prefeito,(MDB), ocupa apenas a sétima colocação, com 3,34%.Ele é seguido por Íris Moreira (PSD) e Will Bueno (Progressistas). Eles têm, respectivamente, 1,5% e 1,17% das intenções. Laís Soares (Solidariedade) e Maria Helena Professora (PT) não atingiram um ponto percentual.Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de pré-candidatos ao Executivo municipal, 81,13% dos eleitores dizem estar indecisos. Outros 8,18% demonstram desejo de votar nulo ou em branco. O mais citado pelos entrevistados é o deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania), com 2,17%. Ele não aparece na cena espontânea.Marquinho Clementino é o vice-líder, com 1,84% das menções. O prefeito Galileu, por seu turno, tem 1,67%. Sargento Elton e Fabiano Tolentino — que é do mesmo partido de Cleitinho — somam, respectivamente, 1,34% e 1,17%.O líder da pesquisa estimulada, Jaiminho Martins, atingiu apenas 0,5%. Assim como ele, os demais pré-concorrentes não atingiram um ponto.Gleidson Azevedo, que pode concorrer representando o PSC, é irmão de Cleitinho.Chama atenção, ainda, o número de eleitores que apontam não votar, em cenário algum, no atual prefeito. Segundo a pesquisa, Galileu Machado tem 46,08% de rejeição eleitoral. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 deste mês, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5. Foram ouvidos 599 habitantes da cidade.O pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro (primeiro turno). Por ter menos de 200 mil eleitores, Divinópolis não terá segundo turno.Os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça.