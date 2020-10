Gleidson Azevedo e Fabiano Tolentino têm empate técnico na corrida eleitoral de Divinópolis

Urna eletrônica (foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)



Gleidson Azevedo (PSC) e Fabiano Tolentino (Cidadania) travam disputa acirrada pela Prefeitura de Divinópolis. Azevedo tem a preferência de 21,04% do eleitorado, enquanto Tolentino tem 19,03%. Como a margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.









O terceiro colocado é Galileu (MDB), que aparece com 6,34% na pesquisa. Sargento Elton (Patriota) tem 3,67% das intenções de voto. Marquinho Clementino (Republicanos) tem 2% e Professora Maria Helena (PT) recebeu 1,67%.





Laiz (Solidariedade) e Iris Moreira (PSD) receberam menos de 1% das intenções de voto.





De acordo com a pesquisa, Divinópolis tem grande quantidade de eleitores que declararam que votarão em branco ou anularão o voto. Brancos e nulos “lideram” a corrida eleitoral com 23,04%, somando mais pontos do que os candidatos mais bem colocados. Há, também, um alto número de indecisos: 22,04%.





“O que chama a atenção é o alto índice de brancos, nulos e indecisos que, somados, dão 50%”, destaca o diretor do instituto de pesquisa.





Os números se referem à pesquisa estimulada (em que os nomes do candidato são apresentados ao entrevistado) realizada pela F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada pelo Estado de Minas

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea (em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado), Gleidson Azevedo aparece com 19.03% e Fabiano Tolentino 17.36%, o que também configura um empate técnico.





Neste cenário, Galileu tem 6,01% das intenções de voto. Sargento Elton aparece com 2%; Marquinho Clementino com 1,5% e Professora Maria Helena 1,17%.



Laiz (Solidariedade) e Iris Moreira (PSD) também receberam menos de 1% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Indecisos são 28,88%; brancos e nulos somam 23,21%.



Laiz (Solidariedade) e Iris Moreira (PSD) também receberam menos de 1% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Indecisos são 28,88%; brancos e nulos somam 23,21%.

Rejeição

O F5 Atualiza Dados perguntou aos eleitores de Divinópolis ‘em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum’. O candidato Galileu foi ‘rejeitado’ por 63,44% dos entrevistados; 12,02% responderam que ‘não votariam em nenhum’ e 8,35% disseram que ‘poderiam votar em todos’.



Entre os eleitores que participaram da pesquisa, 3,51% não souberam responder a essa pergunta ou preferiram não opinar.



Fabiano Tolentino foi citado por 5,68% dos eleitores e Gleidson Azevedo por 2,67%. Sargento Elton teve 1,34% de rejeição.



Professora Maria Helena, Iris Moreira, Marquinho Clementino, Laiz e Will Bueno (PP) foram citados por menos de 1% dos entrevistados.



Professora Maria Helena, Iris Moreira, Marquinho Clementino, Laiz e Will Bueno (PP) foram citados por menos de 1% dos entrevistados.

A pesquisa

O F5 entrevistou 599 eleitores em seus domicílios nos dias 5 e 6 de outubro em Divinópolis. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo nº MG-00771/2020