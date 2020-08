Em busca da reeleição, Junynho Martins lidera disputa pela Prefeitura de Ribeirão das Neves

Pela primeira vez na história, eleição municipal em Ribeirão das Neves pode ter segundo turno (foto: Prefeitura de Ribeirão das Neves/Reprodução)

Prefeito lidera segundo cenário

A pesquisa

O atual prefeito de, Junynho Martins (DEM), lidera a corrida eleitoral na cidade. Pesquisa da F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada pelo, mostra que o chefe do Executivo do município, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem 38,24% dasde voto no cenário estimulado.O segundo pré-candidato em termos de preferência dos entrevistados é o vereador Vanderlei Delei (Republicanos), com 9,97%. Delei, contudo, tem menos pontos percentuais que brancos e nulos — 21,36% — e indecisos — 20,84%.Na terceira colocação, aparece Washington Modesto Júnior (sem partido), com 2,94%. Por não ter filiação partidária, ele não poderá concorrer no pleito deste ano. A quarta posição é ocupada por Doutor Getúlio (PCdoB), que soma 2,3% das intenções.Empatados com 1,28% estão Coronel Bianchini (Avante) e Professor Carlos Eugênio (PSB). A dupla é seguida de perto por Toco do Bar Central, com 1,02%.Débora Rubiana (Solidariedade) não atingiu um ponto percentual.Os participantes daforam apresentados, também, à cena estimulada, em que não são citados nomes de possíveis concorrentes. Nela, a ponta também é de Junynho Martins, mencionado por 20,08% dos ouvidos.Atrás dele, está Vanderlei Delei, com 2,43% das citações. Chama a atenção, contudo, o alto índice de indecisão visto na pesquisa espontânea: 59,72%. Há, ainda, 15,47% de brancos e nulos.Os demais nomes presentes nos dois cenários, além de Doutor Júlio, mencionado apenas na pesquisa espontânea, não alcançaram um ponto percentual.O levantamento foi feito entre os dias 17 e 18 deste mês. A F5 entrevistou 782 eleitores nevenses. Odeste ano será em 15 de novembro (primeiro turno).Por ter mais de 200 mil eleitores, Ribeirão das Neves pode ter segundo turno caso nenhum dos candidatos atinja, na primeira data, a maioria dos votos válidos.Os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça.