Eleição para prefeito de Nova Serrana terá disputa acirrada, mostra levantamento

Figuras conhecidas de Nova Serrana, Fábio Avelar, Euzébio Lago e Paulo César Freitas foram os mais citados (foto: Luiz Santana/ALMG; Divulgação/Euzébio Lago e Paulo César Freitas) Nova Serrana, cidade da Região Centro-Oeste de Minas Gerais, será acirrada, segundo aponta pesquisa realizada pelo instituto F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada nesta quinta-feira. De acordo com os dados coletados, ao menos três nomes figuram bem nas eleições municipais deste ano. A corrida para o cargo de prefeito de, cidade da Região Centro-Oeste de, será acirrada, segundo aponta pesquisa realizada pelo instituto, encomendada pela TV Alterosa e divulgada nesta quinta-feira. De acordo com os dados coletados, ao menos três nomes figuram bem nas eleições municipais deste ano.









No segundo, Euzébio lidera com 37,71%, seguido pelo ex-prefeito Paulo César Freitas (PDT), que tem 21,21%. O terceiro recorte aponta novamente o atual prefeito à frente, agora com 39,56%, seguido de novo pelo pedetista, com 25,42% citações.





O quarto cenário coloca novamente Fábio Avelar à frente, com 38,55%. Ele é seguido por Euzébio Lago, que soma 26% das nomeações. Na pesquisa espontânea, quando o nome não é citado, a corrida é mais acirrada.





Fábio Avelar lidera com 9,93%, seguido por Euzébio Lago, que tem 9,26% das menções. Paulo César corre por fora, com 3,87%, enquanto 72,56% se mostraram indecisos.

Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, confirma que Nova Serrana tem dois candidatos fortes, com um terceiro podendo chegar e igualar a disputa. Ele lembra que os indecisos podem colaborar com Paulo César.

"Nova Serrana, se levar em consideração a margem de erro, Fábio e Euzébio estão empatados, mostra que vai ser bem disputada. Paulo César também não está fora, também tem condição de reverter. Levando em consideração que tem vários indecisos. e estamos falando de pré-campanha, pode mudar alguma coisa. E na pesquisa sempre reforçamos que é um cenário de momento, não do fim", afirmou, ao Estado de Minas.





Avaliação da gestão





O levantamento também pediu aos eleitores uma opinião sobre a gestão de Euzébio Lago, eleito para prefeito em 2016 com 16.425 votos. Os números mostram que a maioria entrevistada julga como boa ou regular a passagem de Lago pela Prefeitura de Nova Serrana.





Ao todo, 38,05% dos entrevistados classificaram como boa a gestão. Outros 29,12% disseram que a gestão foi regular, enquanto 14,31% se mostraram mais empolgados ao definir a administração como ótima. Porém, 8,08% definiu como ruim e mais 5,89% foram além e disseram que a passagem foi péssima. Por fim, 4,55% não soube opinar.

Demais dados





A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 11 de agosto deste ano, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5, que ouviu 594 pessoas. As eleições municipais deste ano acontecerão em 15 de novembro (primeiro turno). Por ter menos de 200 mil eleitores, Nova Serrana não tem segundo turno.

Os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça.