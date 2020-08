Governador Valadares: prefeito lidera disputa, mas vice, rompido com a gestão, segue no encalço

Companheiros de chapa em 2016, Merlo (dir.) e Dr. Luciano (esq.) devem medir forças no pleito deste ano. (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação e André Merlo/Reprodução)

Indecisão em alta

A pesquisa





A corrida pela Prefeitura de, no Vale do Rio Doce, promete ter ferrenha disputa entre ex-aliados. Segundorealizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados, encomendada pela, o atual chefe do Executivo, André(PSDB), tem 20,87% das intenções de voto. Ele é seguido de perto pelo vice-prefeito e antigo parceiro,(PSC), que soma 14,02%.Há, ainda, 23,54% de indecisos. Brancos e nulos, por seu turno, representam 18,03% do total de manifestações. O terceiro colocado é o pré-candidato do PT, o deputado federal, com 10,68%.Em quarto, está Coronel Lacerda (PSL), com 5,18%. Em 2018, Lacerda tentou chegar ao Senado por outra legenda, o PPL. A vereadora Rosemary Mafra (PSB) ocupa a quinta posição, com 2,84% das intenções, mesmo percentual de Rui Silva (PSD). Coronel Miranda (PRTB) tem 2%.Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de possíveis concorrentes, os indecisos também predominam: 73,79% ainda não sabe em quem podem votar. As manifestações de voto em branco ou nulo são 16,53% do total.A pré-candidatura mais citada pelos entrevistados é, justamente, a do prefeito André Merlo, com 5,68% das menções. Leonardo Monteiro, por sua vez, é dono de 1,67% delas. Os outros alvos da pesquisa estimulada não atingiram 1% de intenção no levantamento espontâneo. Mencionados, também, Morango e José Assis.De acordo com Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, a disputa em solo valadarense promete ser bastante acirrada.“Temos que esperar o desenrolar da campanha. Não há como assegurar o favoritismo de ninguém. Há 23,5% dee eles estão tecnicamente empatados. É preciso levar em consideração, também, que Leonardo Monteiro está “colado” no segundo lugar, tecnicamente empatado com Dr. Luciano”, projeta.foi feito entre os dias 8 e 9 de agosto, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5 Atualiza Dados. Foram ouvidos 599 habitantes da cidade. O pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro (primeiro turno).Por ter, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 213,8 mil eleitores, Valadares terá segundo turno (agendado para 29 de novembro) caso nenhum dos postulantes atinja, no pleito inicial, mais de 50% dos votos válidos.