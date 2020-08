Deputada bolsonarista sai na frente na corrida pela Prefeitura de Juiz de Fora

Delegada Sheila ocupa uma das 77 cadeiras da Assembleia de Minas. (foto: Sarah Torres/ALMG)

A deputada estadual(PSL) lidera a corrida eleitoral em, na Zona da Mata mineira. Alinhada ao presidente Jair(sem partido), ela soma 29,5% das intenções de voto no cenário estimulado. Na pesquisa, realizada pela F5 Atualiza Dados e encomendada pela, o segundo colocado é o empresário Wilson da Rezato (PSB), com 16,5%.





Indefinição

Rezato, no entanto, soma percentual inferior às possíveis manifestações de voto em branco ou nulo, que representam 21,33%. A terceira pré-candidatura em termos de preferência do eleitorado é a da deputada federal Margarida Salomão (PT). A parlamentar tem 13,17%.O atual prefeito, Antônio Almas, ocupa o quarto posto, com 4,17%. Ele está abaixo da quantidade de indecisos, que equivalem a 5,17% dos juiz-foranos aptos às urnas.Depois, estão Pastor Aloizio Penido (PTC), com 3%, Delegada Ione Barbosa (Republicanos), com 2,83%, e Eduardo Lucas (DC) — 1%. Juiz José Armando (MDB), Victória Mello (PSTU) e Delegado Cláudio Nogueira (PSC), não ultrapassaram um ponto percentual.



A F5 realizou, ainda, pesquisa espontânea, onde nomes de pré-candidatos não são apresentados. Nela, 53,5% dos entrevistados relataram indecisão. As intenções de voto em branco em nulo, por sua vez, são de 32,84%.



No que tange aos votos válidos, Delegada Sheila sustenta a ponta, com 5%. Ela é seguida de perto por Wilson da Rezato — 4,17% — e Margarida Salomão — 3%.



Os outros possíveis concorrentes listados na pesquisa estimulada, inclusive Antônio Almas, não foram citados por, ao menos, 1% dos participantes. O mesmo ocorreu com Marcos Ribeiro (Rede).

Segundo Domilson Coelho, diretor-executivo do instituto responsável pela, a corrida em Juiz de Fora deve reproduzir a polarização vista em âmbito nacional.

"Serão dois projetos políticos. Um representa a ala bolsonarista (Delegada Sheila) e a outra a ala petista (Margarida Salomão). Figura, como terceira via, o Wilson da Rezato, que já disputou — e perdeu — a eleição municipal. A liderança da Sheila vem crescendo. O capital político dela tem se destacado diante dos demais", pontua.

A pesquisa

O levantamento foi feito entre os dias 8 e 9 de agosto, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5. Foram ouvidos 600 eleitores da cidade. O pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro (primeiro turno). Por ter, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 410 mil eleitores, Juiz de Fora terá segundo turno (agendado para 29 de novembro) caso nenhum dos postulantes atinja, no pleito inicial, mais de 50% dos votos válidos.