Governista confia em mais adesões à reforma de Zema; oposição quer convencer 'inseguros'

Sessão desta terça-feira ocorreu de modo remoto; maioria dos parlamentares participou por vídeo. (foto: Daniel Protzner/ALMG)

Sessão remota

Nesta terça-feira, aLegislativa deu importante passo na avaliação dadesejada pelo governador Romeu(Novo). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2020, que trata de temas como a idade mínima para se aposentar e o tempo necessário de serviço , foi aprovada em primeiro turno pelo plenário. Enquanto a base aliada ao Executivo acredita que mudanças no texto podem atrair parlamentares, deputados estaduais contrários à reforma mantêm esperança de barrar boa parte do projeto.foi analisada por meio de texto substitutivo, apresentado por Cássio Soares (PSD), responsável por relatar o projeto na Comissão Especial formada para analisar a emenda. Durante esse processo, a proposta sofreu ajustes, como a diminuição, em dois anos, da idade mínima para a aposentadoria de servidoras ativas.O governo queria que todas as funcionárias públicas pudessem se aposentar, no mínimo, aos 62 anos. A versão aprovada pelos deputados, no entanto, fixa essa idade apenas para as servidoras que ingressarem no estado após a reforma entrar em vigor. Para quem já está trabalhando, será preciso atuar até os 60.Ao, o líder do bloco governista no Parlamento, Gustavo Valadares (PSDB), ressaltou a importância das mexidas. “O texto sofreu modificações que ajudaram no convencimento de um grande número de deputados”, disse.Contrário à reforma, o líder da oposição, André Quintão (PT), acredita que, ante a pandemia do novo coronavírus, a Assembleia deve votar apenas questões ligadas à adoção de um sistema de alíquotas progressivas. Os descontos graduais estão contidos em um Projeto de Lei Complementar (PLC), que aborda outros trechos da reforma.“Nossa tese é de que deveríamos aprovar apenas a questão das alíquotas, com o restante sendo debatido presencialmente, com o acompanhamento de entidades e servidores”, opinou.Para a aprovação da PEC, são necessários 48 votos em cada um dos dois turnos. No primeiro, o governo conseguiu 51 . Embora reconheça as chances de aprovação da matéria em caráter definitivo, André crê que os rumos do tema serão definidos por parlamentares que ainda não estão totalmente seguros sobre o conteúdo da proposta de emenda.“No limite, a gente pode tentar atenuar uma questão ou outra. Não jogamos a toalha”, garantiu.Gustavo Valadares, por seu turno, diz que reuniões para aperfeiçoar o texto e, consequentemente, assegurar o convencimento de deputados sobre o teor da matéria, serão essenciais.A reunião ocorreu de modo remoto. Por conta da COVID-19, a maioria dos parlamentares participa virtualmente dos trabalhos legislativos. Durante a tramitação reforma, a Assembleia promoveu seminário para colher sugestões dos servidores.Para Valadares, a aprovação da PEC em primeiro turno é o “primeiro passo” para conter o déficit financeiro que assola o estado.“(A aprovação da PEC foi) um primeiro passo dado para assegurarmos o direito e à segurança de recebimento de suas aposentadorias aos servidores públicos do Estado e também o início da recuperação do rombo que temos hoje com as atuais regras previdenciárias”, pontuou.André Quintão, no entanto, teceu críticas à pouca participação popular.“A votação foi apertada para o governo, o que mostra que o processo de tramitação e debate não foi o mais adequado. O fato de não contar com a participação presencial de servidores, entidades e deputados compromete o processo, além do próprio conteúdo do que foi apresentado”, sustentou.