Manifestação contra reforma da Previdência é acompanhada por forte esquema de segurança na ALMG

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) manifestação contra a reforma da Previdência de Minas. Um forte esquema de segurança, que contou até com homens da Polícia Militar no alto do prédio da Assembleia, acompanhava a movimentação dos manifestantes. Servidores da segurança pública, educação, saúde e outras áreas do governo do estado se reuniram na manhã desta terça-feira (1), em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital, emcontra ada Previdência de Minas. Um forte esquema de, que contou até com homens da Polícia Militar no alto do prédio da Assembleia, acompanhava a movimentação dos manifestantes.





12:54 - 01/09/2020 Efeitos da pandemia: Metrô de BH suspende convocação de concursados Centenas de servidores participaram do ato para demonstrar a insatisfação do funcionalismo público aos deputados da casa que realizam nesta terça-feira (1), reuniões para discutir as propostas do governador Romeu Zema (Novo) para alterar a previdência estadual. Nesta manhã, o plenário analisa a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55/2020, que aborda temas como a adoção de alíquotas progressivas de contribuição e a cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).



O Estado de Minas apurou que deputados reclamaram ao presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), sobre a operação de segurança. Patrus teria dito aos parlamentares que a decisão foi tomada pela corporação. Havia, inclusive, temor por invasão de Policiais Civis à sede do Legislativo. Durante o tempo em que a reportagem permaneceu no local, a manifestação seguiu de maneira pacífica.





A reportagem tenta contato com o Parlamento Estadual para saber o posicionamento da instituição sobre o esquema de segurança montado para o protesto. Até o momento da publicação desta reportagem não houve resposta.



A PMMG respondeu em nota que "Não há atiradores de elite empregados no evento. A PMMG acompanha a manifestação nos termos do art. 144 da Constituição Federal".

Durante a reunião desta terça-feira, a deputada Leninha (PT), que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, criticou o esquema de segurança. “Os servidores estão sendo recebidos como se fossem bandidos. As imagens que recebi do Parlamento são de uma guerra. Havia entendido que haviam orientações por precaução e segurança, mas que os parlamentares poderiam, caso avaliassem, estar presentes ao debate”, afirmou.