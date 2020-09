Primeiro turno: Deputados estaduais aprovam parte da reforma da Previdência de Zema

Por conta da pandemia do novo coronavírus, sessão ocorreu de modo remoto. (foto: Daniel Protzner/ALMG)

Os deputados estaduais mineiros aprovaram, nesta terça-feira, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2020, que compõe adesejada pelo governador Romeu(Novo). Foram 51 votos favoráveis e 18 manifestações contrárias ao texto. A PEC trata de temas como apara a aposentadoria e onecessário deAgora, o projeto volta às comissões para nova rodada de debates antes do segundo turno em plenário. O governo quer sancionar as mudanças até 31 de setembro para atender portaria federal que estabelece a data como limite para a entrada em vigor da reforma. Para o aval à PEC, eram necessários 48 votos — a maioria simples dos 77 deputados estaduais.O texto aprovado foi modificado pela Comissão Especial para tratar da PEC. O parecer, apresentado pelo relator Cássio Soares (PSD), fixa 62 anos como idade mínima apenas para aquelas que ingressarem no serviço público após a reforma entrar em vigor. Mulheres que já têm carreira estabelecida poderão, segundo o texto, se aposentar após os 60 anos.O governo desejava que a regra dos 60 anos valesse para todas. Homens, por sua vez, precisarão trabalhar até, no mínimo, os 65 anos. Nos moldes que vigoram atualmente, servidores precisam atuar, ao menos, até os 60 anos; mulheres, até os 55.O tempo de contribuição permanece como queria o governador: 25 anos, independentemente do gênero. Atualmente, homens precisam atuar por 35 anos; mulheres, por 30.Mudanças, também, no que tange à contribuição extraordinária quando houver déficit previdenciário. Na proposta inicial, o governo queria cobrar descontos extras a todos os aposentados e pensionistas.O texto aprovado permite a contribuição extraordinária dos que recebem mais de três salários mínimos — atualmente fixado em R$ 1.045,00. Para isso, será preciso lei específica.O documento contém, também, emenda que proíbe a cobrança de tributos no que tange ao recolhimento de servidores com doenças que tornem seu portador incapaz. A medida foi proposta por Celise Laviola (MDB), ainda na Comissão Especial.A outra parte da reforma, que aborda itens como a adoção de alíquotas progressivas e a a cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), está presente em Projeto de Lei Complementar (PLC).Esse texto está na Comissão de Administração Pública para a avaliação de emendas e pode ser votado em plenário, no primeiro turno, nesta quarta (2).