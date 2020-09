Elói Mendes: confusão e agressões marcam sessão da Câmara desta segunda-feira (31)

Vereador é agredido durante sessão (foto: Câmara Municipal de Elói Mendes/Reprodução )

A Câmara Municipal des, no Sul de Minas, foi palco denadesta segunda-feira (31). A reunião precisou ser encerrada apósentre o vereador Silvério Rodrigo Fêlix (Solidariedade) e a vereadora Maria Léia Domingos (Partido Verde).





Sessão na Câmara de Elói Mendes, no Sul de Minas, precisou ser encerrada após confusão e baixaria entre vereadores. No vídeo, uma vereadora aparece agredindo um colega com um tapa após comentário insinuando que o voto dela teria sido comprado. pic.twitter.com/lzvuyIgeMI %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 1, 2020



Os ânimos se alteraram durante a leitura de uma correspondência feita por Silvério e o presidente em exercício, Maicon José Pereira (Solidariedade), enviada para a prefeitura. No documento, os vereadores questionam gastos do controlador-geral do município com possíveis atos de improbidade administrativa envolvendo o prefeito Paulo Roberto.

Depois que o documento foi lido, a vereadora quis se manifestar. “Na verdade, eu quero fazer uma pergunta: a controladoria do município não existia? Como que o controle interno não viu tantos gastos indevidos?”, diz Léia.

A vereadora ainda mencionou denúncias envolvendo o vereador Silvério, que se defendeu. “Não tenho medo de denúncia. Não tenho nada. Pago aluguel. Não tenho casa, ao contrário de alguns que dizem na má fé por aí. Inclusive, tem gente que está na prefeitura que tem esposa, filha trabalhando...”, afirma Silvério.

Nesse momento, a vereadora se alterou e levantou da cadeira. “Isso é coisa da sua amante”, comenta.

O vereador rebateu as ofensas. “Vereadora comprada. A senhora tem uma filha que trabalha na prefeitura. A senhora é uma vereadora desonesta. Comprada! Devolve os R$ 143 mil roubados”, afirma.

A situação ficou tensa no plenário e o vereador foi agredido com um tapa nas costas. O bate-boca continuou e a sessão precisou ser encerrada.

O jornal Estado de Minas entrou em contato com a secretaria da Câmara de Elói Mendes para saber qual procedimento será tomado após essa situação. Mas, até a publicação dessa reportagem, não tivemos retorno.