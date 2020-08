Vídeo de agressão em hotel de Varginha viraliza nas redes sociais

Cliente tenta agredir recepcionista, mas recebe vários socos na cabeça e no rosto (foto: Reprodução)

O vídeo mostrado pela reportagem do Estado de Minas sobre uma briga de um cliente com um atendente no saguão de hotel em Varginha se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A postagem já havia atingido mais de 500 compartilhamentos no Twitter, além de 5,4 mil curtidas e mais de 1,8 mil comentários até a noite desta terça-feira.

No Instagram, as imagens já haviam gerado mais de 24 mil visualizações em pouco mais de duas horas, além de mais de 500 comentários e quase 3 mil curtidas.

Um dos compartimentos no Twitter foi feito pelo ator e empresário Felipe Neto, que criticou a atitude do hóspede: "Nem todo herói usa capa. Cliente se recusou a ter a temperatura medida... O resultado você confere agora"

Nem todo herói usa capa.



Cliente se recusou a ter a temperatura medida... O resultado você confere agora:pic.twitter.com/TqKfg79fD9 %u2014 Felipe Neto %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFF4 (@felipeneto) August 11, 2020

o cara se recusou a medir a temperatura

tentou agredir o funcionário do hotel

e no fim levou uma surra



kkkk fica com deus https://t.co/Br4LiOrXMj %u2014 luscas (@luscas) August 11, 2020

Parabéns para o funcionário! Espero que receba um aumento depois dessa! %u2014 Cameron se fingindo de morto na piscina (@Igresleandro) August 11, 2020

As câmeras de segurança de um hotel mostraram a briga, que ocorreu no sábado à noite. Segundo a Polícia Militar, o funcionário, de 24 anos, tentou media a temperatura de um cliente, que se recusa. Em seguida, ele vai até a porta do estabelecimento, mas tenta agredir o recepcionista com um pedestal, além de jogá-lo um frasco de álcool em gel.

O funcionário se defende e atinge o jovem com vários socos. Uma mulher aparece na cena e leva o rapaz embora.

Segundo o empregado do hotel, o homem teria fugido depois da briga. Depois, O cliente também procurou a polícia para contar outra versão. “O homem, de 30 anos, disse que sempre frequenta o local e não conhece o recepcionista. Ele teria sido tratado com grosseria pelo atendente, que ainda exigiu pagamento adiantado”, disse à polícia.