Vale finaliza obra que realocou única escola de Macacos

A comunidade de Macacos, em Nova Lima, recebe, na próxima quinta-feira (13), a nova Escola Municipal Rubem Costa Lima. O espaço pedagógico precisou ser construído em local seguro depois que o antigo prédio passou a integrar a área próxima à mancha de risco de rompimento da Barragem B3/B4, em 16 de fevereiro do ano passado, quando houve o alerta de instabilidade.









A previsão era de que a escola ficasse pronta até 31 de janeiro de 2020, o que não foi possível. A entrega representa um dos compromissos assumidos pela empresa com a comunidade local como forma de reparar os impactos provocados pelas evacuações e obras na região.





De acordo com a Vale, o projeto é fruto do diálogo social participativo entre a empresa, a comunidade, o poder público municipal e o Ministério Público Estadual. A reunião de entrega contará com a presença do prefeito Vitor Penido, além de representantes da Vale.

Nova escola





Empreendimento tem sistema de energia solar com produção capaz de suprir praticamente toda a demanda elétrica da escola (foto: Vale/Divulgação)

Segundo a Vale, a nova escola terá área construída de 3.900 metros quadrados de área descoberta, entre pátios, jardins, horta e estacionamento. Receberá alunos entre 0 e 14 anos, do berçário ao ensino fundamental II.





Serão 15 salas de aulas, com capacidade total para 401 crianças e adolescentes em turno integral, o que significa mais que dobrar a capacidade da antiga escola, que era de 194 alunos.





Em três blocos, com quatro níveis diferentes, a estrutura será equipada com área administrativa, biblioteca, estacionamento para professores, sala de informática, refeitórios, lavanderia, enfermaria e quadra poliesportiva coberta.

Diferencial





A nova escola terá área construída de 3.900 metros quadrados de área descoberta (foto: Vale/Divulgação)

Segundo a Vale, o empreendimento tem sistema de energia solar com produção capaz de suprir praticamente toda a demanda elétrica da escola. Haverá, também, sistema de reuso de água pluvial. Cerca de 80% da água captada da cobertura do ginásio será tratada e utilizada na operação interna e irrigação dos jardins.





A ideia é que os alunos convivam com horta e pomar, cujo adubo será proveniente de composteira a ser instalada para a transformação do resíduo orgânico em húmus. Os alunos também poderão fazer reciclagem utilizando coletores para separar os materiais. Já a acessibilidade será garantida por rampas de acesso e elevadores.

Escola provisória

Zona de Auto Salvamento da barragem B3/B4. No entanto, em 9 de maio de 2019, A Escola Municipal Rubem Costa Lima se encontrava fora dada barragem B3/B4. No entanto, em 9 de maio de 2019, uma estrutura provisória , construída em terreno do Instituto Kairós, foi entregue após solicitações dos moradores e em atendimento à Comissão de Mães dos alunos, à Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima e ao Ministério Público.





De acordo com a mineradora, 225 crianças entre 0 e 11 anos estavam sendo atendidas no espaço até antes do início da pandemia e da suspensão das aulas, dadas em quatro salas para o ensino fundamental e em mais duas salas para creche e berçário.