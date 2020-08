Placa em frente ao Planalto questiona Bolsonaro sobre depósitos de Queiroz

AM

Placa foi colocada por manifestantes no início da manhã desta quinta-feira (foto: Evaristo Sá/AFP) placa com a pergunta que iniciou o último embate do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com jornalistas amanheceu em frente ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira (27). "Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa, Michelle Bolsonaro, recebeu 89 mil reais em depósitos de Fabrício Queiroz?", diz o cartaz colocado por manifestantes.



No domingo (23), após ser perguntado por um jornalista sobre os cheques depositados na conta da primeira-dama , entre 2011 e 2016, o presidente ameaçou o repórter e respondeu: "Minha vontade é encher tua boca na porrada".





Em protesto pela reação do presidente, a pergunta passou a ser replicada por milhares de internautas e famosos nas redes sociais.



O nome da primeira-dama e o de Fabrício de Queiroz ficaram entre os mais citados no Twitter – foram mais de 1 milhão de mensagens em toda a rede social.





Bolsonaro não esteve no Planalto nesta quinta. Ele viajou para Foz do Iguaçu, onde participou do lançamento da pedra fundamental das obras de duplicação da Rodovia BR-469.







*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina