'Deixa isso pra lá', afirma Mourão sobre ataques de Bolsonaro à imprensa

Vice-presidente da República Hamilton Mourão (PRTB) (foto: Agência Brasil/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a imprensa, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou que é melhor “deixar isso pra lá”. A declaração de Mourão foi dada na manhã desta segunda-feira (24) no Palácio do Planalto. Ao ser questionado sobre as falas do presidente(sem partido) sobre a, o, afirmou que é melhor “deixar isso pra lá”. A declaração de Mourão foi dada na manhã desta segunda-feira (24) no Palácio do Planalto.

“Coisas pessoais do presidente, não competem a mim, como vice-presidente dele, tecer comentários. Eu não comento essas coisas. Eu não estava junto, não sei... Deixa pra lá isso aí”, afirmou.





Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. O presidente afirmou também que o repórter era “safado”. No último domingo, Bolsonaro ameaçou um repórter ao dizer que estava com vontade de “encher a boca” dele de porrada . O presidente se irritou ao ser questionado sobre os depósitos feitos por. O presidente afirmou também que o repórter era “safado”.





Na manhã de hoje, o presidente voltou a ofender profissionais de imprensa. O fato ocorreu em um evento, no Palácio do Planalto, voltado para médicos que receitam hidroxicloroquina para pacientes com COVID-19. Bolsonaro disse que jornalista ‘bundão’ tem menos chance de sobreviver ao coronavírus do que ele próprio.









A frase “Presidente Jair Bolsonaro, por que Michelle recebeu R$ 89 mil de Queiroz e esposa?” acabou ficando entre os assuntos mais falados no Twitter na noite de domingo.

Entenda

Como foi noticiado pela revista Crusoé, a quebra de sigilo bancário de Queiroz mostrou que ele depositou R$ 72 mil na conta da primeira-dama entre 2011 e 2018. Sua mulher, Márcia de Aguiar, depositou mais R$ 17 mil. No total, R$ 89 mil.





O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), aponta o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) como operador de um esquema de “rachadinhas” orquestrado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz