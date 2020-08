Bolsonaro conversou com jornalistas por quase dois minutos em Ipatinga (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)









“Não tem arrependimento aqui, não. O que eu falei, está falado… com todo respeito, tem alguma pergunta decente para fazer? Pelo amor de Deus. “Ah, você se arrepende?. O que está feito, está feito. Lamento se eu pisei na bola”, disse Bolsonaro, antes de deixar a coletiva.





Bolsonaro volta a criticar imprensa em discurso e se irrita com jornalista durante coletiva



Donald Trump, anunciou que taxaria o aço brasileiro, recuando em seguida e isentando o Brasil das tarifas adicionais. O fato aconteceu entre dezembro de 2019 e janeiro deste ano. Mais cedo, em seu discurso de inauguração do Alto-Forno 1, Bolsonaro criticou a imprensa, citando como exemplo o episódio em que o presidente dos Estados Unidos, anunciou que, recuando em seguida e isentando o Brasil das tarifas adicionais. O fato aconteceu entre dezembro de 2019 e janeiro deste ano.





“O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil está indo mal. Lamento ter uma imprensa, em grande parte, que se comporta dessa maneira. Há poucos meses, tínhamos uma notícia que o presidente americano sobretaxaria o nosso aço. A imprensa me criticou. “Amigo do cara, vai taxar o aço”. Eu segurei, quieto, por quase 30 dias. Obviamente conversei com o Trump. Tenho um profundo respeito e admiração por ele. Acabou que 30 dias depois o aço não foi sobretaxado”, alfinetou.





O evento que contou com a presença de Bolsonaro e de Romeu Zema (Novo), governador de Minas, marcou a retomada da produção do Alto-Forno 1 e da Aciaria 1 da usina na cidade de Ipatinga. O trabalho estava paralisado desde o início de abril deste ano, devido à pandemia do novo coronavírus.

O presidente(sem partido) voltou a demonstrar impaciência com ana manhã desta quarta-feira (26), durante a reinauguração do Alto-Forno 1 , na Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço. Logo nos minutos iniciais de seu discurso, Bolsonaro criticou profissionais do jornalismo. Mais tarde, durante uma entrevista coletiva, ele se irritou com uma pergunta feita peloe cessou a conversa com repórteres.