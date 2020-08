Com COVID-19, deputada Carla Zambelli é internada em Brasília

Carla Zambelli afirmou que está fazendo tratamento com hidroxicloroquina

De acordo com o hospital, a parlamentar “passa bem, mas ainda sem previsão de alta”. A nota diz ainda que “a deputada se encontra no quarto e está cumprindo o período de isolamento referente à COVID-19".

A deputada foi internada para realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune.

Aliada do governo do, Zambelli afirmou que está fazendo tratamento com hidroxicloroquina. O remédio não tem eficácia comprovada.