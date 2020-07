Artistas se revoltam por Zambelli usar sem permissão música de Wisnik e Tom Zé

No material, é utilizado um trecho da música Xiquexique (Wisnik e Tom Zé), que integra a trilha do espetáculo Parabelo (1997), do Grupo Corpo. No vídeo, Wisnik fala em see e também nos nomes de Tom Zé e do Corpo, que replicaram a mesma mensagem em suas respectivas redes.

“O vídeo procura construir a imagem de suposta ampla aceitação de Jair Bolsonaro no Nordeste, região onde, como sabemos, ele foi derrotado em todos os estados nas últimas eleições presidenciais”, afirma Wisnik.

Em sua fala, o compositor continua: “Trata-se de uma operação de construção de alavancagem da imagem de Jair Bolsonaro no Nordeste que quer tomar carona na nossa composição. Queremos declarar aqui que Parabelo não está à disposição desta utilização espúria e revoltante que vai contra tudo aquilo em que acreditamos e tudo o que a música representa, como alegria de viver, como força da cultura popular nordestina e como força da arte.”

Wisnik termina o vídeo dizendo que as devidas providências jurídicas estão sendo tomadas para “cercear essa apropriação repulsiva”. Com ironia, o compositor finaliza dizendo que “o presidente tem seu próprio sanfoneiro”, uma referência às aparições constrangedoras que o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, tem feito em lives de Bolsonaro tocando sanfona.

Para O Globo, Zambelli afirmou entender que o uso de apenas um trecho da música não desrespeitava a Lei dos Direitos Autorais.

Veja vídeo de Zambelli