'Você é nossa representante', fala Carla Zambelli para ela mesma

Carla Zambelli foi diagnosticada com novo coronavírus na última semana (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) acabou chamando a atenção dos internautas nesta sexta-feira (21). Ao esquecer de se desconectar de seu perfil, Zambelli acabou "mandando um recado" para ela mesma. “Você é nossa representante”, escreveu o perfil da deputada em incentivo a um post dela própria, numa espécie de autoelogio.



Ao lerem os comentários do post, os internautas perceberam a "gafe virtual" da parlamentar. A própria deputada escreveu para ela mesma: “Força e muita força! Você é nossa representante.”

Em nota, a deputada confirmou a autenticidade da mensagem mas negou que use robôs ou perfis fake para impulsionar publicações.



“A postagem da deputada comentando seu próprio post foi um erro de uma de suas assessoras que, por ter um relacionamento de amizade com Zambelli, além do profissional, desejou melhoras à parlamentar e esqueceu-se de alterar o modo de resposta (perfil pessoal/página Carla Zambelli).”



Após grande repercussão, o comentário foi apagado.

Leia alguns comentários:

A Carla Zambelli parece umas pessoas que eu conheço que mandam perguntas pra elas mesmas na caixinha do Instagram %u2014 Carol Custódio (@carolkustodiio) August 21, 2020

a Deputada Carla Zambelli desejando força pra ela mesma e se auto elogiando,

é a maior vergonha que você vai ver hoje. pic.twitter.com/VPx4a3w305 %u2014 Iuri K. (@cinefilo_K) August 21, 2020

carla zambelli, uma eterna sketch dos três patetas pic.twitter.com/kEX5oiveu9 %u2014 %u0171rleniek (@cartografio) August 21, 2020

Alguém tinha que fazer um Museu da Carla Zambelli !



HHAUHAUHAUHAUHAUHAUHAUHAUHUAUAUHAUUAUUUAJ pic.twitter.com/LLfqsJkNRE %u2014 Marcão Freitas (@marcaofreitas) August 21, 2020



