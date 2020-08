Carla Zambelli testa positivo para COVID-19 e diz que tomará hidroxicloroquina

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) testoupara o novo coronavírus. O diagnóstico foi confirmado na noite desta terça-feira, 18, de acordo com informações da assessoria de imprensa da parlamentar.Em nota, a assessoria disse que Carla não apresenta sintomas, mas está emsocial. Ainda segundo a assessoria, a deputada iniciará o tratamento com hidroxicloroquina.Fiel ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e alinhada ao posicionamento do governo federal em relação à pandemia, Carla Zambelli vem defendendo de formao uso do medicamento - apesar da falta de comprovação científica."A assessoria de imprensa da deputada federal Carla Zambelli informa que a parlamentar foi diagnosticada, na noite desta terça-feira (18), com COVID-19. A parlamentar já está em isolamento social, não apresenta sintomas e iniciará o tratamento com hidroxicloroquina."