Bolsonaro provoca Globo sobre denúncia de doleiro: 'Aguardando para o Fantástico'

Bolsonaro deduziu que os repasses aos Marinho alcançaram a marca de R$ 1,75 bilhão (foto: Carolina Antunes/PR)

O presidente Jairvoltou a ‘cutucar’ a Rede Globo. Na noite deste sábado (15), o chefe do Executivo publicou um vídeo em seu canal no YouTube, chamado "Aguardando para o Fantástico", em que provoca a emissora sobre supostos valores que teriam sido repassados pelo doleiro Dario Messer à família Marinho, proprietária do grupo