Bolsonaro diz que doleiro pode ter repassado quase R$ 2 bi à família Marinho

Jair Bolsonaro tem usado as redes sociais para tecer críticas à Globo. Presidente se diz perseguido pela emissora (foto: Marcos Corrêa/PR)







O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais novamente para atacar a TV Globo. Na noite desta sexta-feira (14), ele citou uma matéria do portal R7, que por sua vez credita à revista Veja, para calcular os valores que podem ter sido repassados pelo doleiro Dario Messer à família Marinho, proprietária do grupo Globo.





De acordo com a revista, o "doleiro dos doleiros" afirmou que um funcionário seu se dirigia duas a três vezes por semana à sede da Globo com pacotes de dinheiro vivo.

30 anos = 360 meses

3 X por mês = 1080 vezes

1080 x U$ 300 mil

U$ 324.000.000,00

U$ 1,00 = R$ 5,42



R$ 1,75 bilhão...

é o valor que pode ter sido repassado, em dinheiro vivo à família Marinho da Globo, segundo o doleiro Dario Messer. pic.twitter.com/qRnHJZZ7Yp %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 15, 2020





Dario Messer multiplicou pela frequência citada na matéria (duas a três vezes por semana). Os valores ficavam entre US$ 50 mil e US$ 300 mil. Diante disso, o presidente Bolsonaro fez a conversão dessa quantia para a cotação atual do dólar em reais epela frequência citada na matéria (duas a três vezes por semana).





Como Messer, conforme a polícia, atuou em esquemas de corrupção por 30 anos, Bolsonaro deduziu que os repasses aos Marinho alcançaram a marca de R$ 1,75 bilhão.





Os valores seriam descontados no exterior por Roberto Irineu e João Roberto Marinho, segundo a revista.





“Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho não têm nem nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior. Da mesma maneira, nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades”, informou o grupo Globo em nota enviada à Veja.