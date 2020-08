Internado, ex-deputado Caio Narcio tem estado de saúde agravado por problemas respiratórios

Caio Narcio está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo (foto: Divulgação/PSDB-MG)



O ex-deputado federal Caio Narcio Rodrigues da Silveira (PSDB-MG), internado no Hospital das Clínicas de São Paulo para tratamento de meningoencefalite, teve seu estado de saúde agravado nos últimos dias. Caio Narcio teria contraído COVID-19 e pneumonia, e estaria respirando com a ajuda de aparelhos.





Nárcio Rodrigues e já havia sido



Caio é filho do também ex-deputado federale já havia sido internado em maio de 2018, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para se tratar da meningoencefalite . A doença consiste em um processo inflamatório que afeta o cérebro e as meninges.

Pelas redes sociais, colegas do meio político publicaram mensagens de solidariedade ao ex-deputado.





Marcus Pestana pediu uma “corrente de energias boas” para Caio Nárcio por meio de seu Twitter.

Vamos fazer uma corrente de energias boas pra meu jovem amigo e ex-colega na Câmara dos Deputados, Caio Nárcio. Força Caio! pic.twitter.com/1LXPFIkBIp %u2014 Marcus Pestana (@marcus_pestana) August 7, 2020

Recebi com tristeza, mas otimista, as notícias sobre a saúde de meu amigo Caio Narcio. Desejo que ele tenha pronta recuperação e torço muito para que em breve ele possa estar conosco novamente. Em nome do @psdbmg, deixo registrado que estamos todos com você, Caio! #ForçaCaio %u2014 Paulo Abi-Ackel (@pauloabiackel) July 27, 2020

“Recebi com tristeza, mas otimista, as notícias sobre a saúde de meu amigo Caio Narcio. Desejo que ele tenha pronta recuperação e torço muito para que em breve ele possa estar conosco novamente. Em nome do PSDB-MG, deixo registrado que estamos todos com você, Caio! #ForçaCaio”, disse o deputado Paulo Abi-Ackel.