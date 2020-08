Decisão que dispensa eleitores de cadastro biométrico atinge 148 cidades de MG

(foto: Nelson Jr./TSE)

Coronavírus barra biometria

A pandemia do novofez o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender o cancelamento dosde habitantes de 148 cidades de. O documento de votação dos cidadãos que não fizeram o recadastramento biométrico no prazo seria anulado. A COVID-19, contudo, suspendeu o atendimento presencial nas unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, todas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são algumas das cidades beneficiadas pela decisão. Elas compõem grupo de 175 municípios que concluíram, entre 2019 e este ano, o processo de coleta das impressões digitais do eleitorado. ( Veja a lista clicando aqui ).Em outras 27 localidades , no entanto, o cancelamento do título dos eleitores que não aderiram àfoi mantido. Os cadastros dos votantes dos municípios tem sido alvo de investigação por supostas irregularidades. Entre elas está Moeda, na Região Central de Minas.Em julho, o TSE decidiu que os pleitos municipais deste ano não terão a presença do dispositivo que “lê” a digital dos eleitores. A medida é preventiva e tem o objetivo de frear a disseminação do coronavírus.Mesmo assim, a corte manteve a suspensão do título de eleitores das 84 cidades mineiras que, em tese, concluíram o recadastramento até 2018 . Betim e Contagem, nas proximidades da capital, estão na lista.Em Belo Horizonte, os cidadãos aptos a escolher seus representantes precisam se adequar à biometria até 2022.