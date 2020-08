Zema paga primeira parcela do salário dos servidores nesta sexta; veja cronograma

(foto: Gil Leonardi/Agência Minas)

Devido a um grande esforço para regularizar as datas do pagamento do funcionalismo, anuncio a antecipação da 1ª parcela do salário (R$ 2.000) e do pagamento integral da Saúde e Segurança, para a sexta 07/08. Também divulgo a data da 2ª parcela dos demais servidores: sexta, 21/08. — Romeu Zema (@RomeuZema) August 5, 2020





A primeira parcela dode agosto dosde Minas Gerais - no valor de R$ 2 mil - sai nesta sexta-feira (7), um dia antes do previsto. O anúncio foi feito esta manhã pelo governador(Novo), no Twitter. No mesmo dia, o estado deve pagar integralmente os funcionários da Saúde e da Segurança Pública.