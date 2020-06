Augusto Heleno chama críticos de 'desinformados' ao refutar averiguação de currículos pelo GSI

Ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro, o generalrefutou asde que a pasta comandada por ele poderia ter protegido a Presidência da República ao examinar e referendar odo ex-ministro da Educação Carlos Decotelli, evitando assim maisao Planalto.

Questionado, Heleno chamou os críticos de ‘desinformados’ e afirmou que não cabe ao GSI ou à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) examinar currículos de quem está para assumir algum ministério, e que essas informações são de responsabilidade de cada profissional.



O general elencou quais os casos são averiguados pela pasta.

Aos desinformados: o GSI/ABIN examinam, sobre quem vai ocupar cargos no Governo, antecedentes criminais, contas irregulares e pendentes, histórico de processos e vedações do controle interno. No caso de Ministros, cada um é responsável pelo seu currículo. %u2014 General Heleno (@gen_heleno) June 30, 2020

