Reitor do ITA deve ser o substituto de Decotelli no Ministério da Educação

Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Anderson Ribeiro Correia é graduado em engenharia (foto: José Cruz/Agência Brasil) reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), está praticamente escolhido como ministro da Educação. O nome dele deve ser confirmado ainda nesta terça-feira (30/06). Anderson Ribeiro Correia,do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (), está praticamente escolhido comoda Educação. O nome dele deve ser confirmado ainda nesta terça-feira (30/06).









A nomeação de Anderson Correia já tem o aval de militares e da ala ideológica do governo. Ele tem um perfil técnico, como se quer no governo, com um currículo robusto. Por sinal, todas as informações sobre Correia foram checadas para não se repetir a desmoralização de Decotelli.





Correia, graduado em engenharia, tem passagem pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da qual foi presidente, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).