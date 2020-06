Carlos Decotelli deve anunciar demissão do Ministério da Educação nesta terça

Carlos Decotelli (dir) foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (esq), mas ainda não tomou posse (foto: Marcos Correa/Planalto)

As revelações que apontam inconsistências nodo recém-nomeadoda Educação, Carlos Decotelli, não param de pipocar. A última, quando a Fundação Getúlio Vargas (FGV) negou que ele teria sido professor da instituição, pode ter marcado o fim da permanência do economista no comando da pasta.