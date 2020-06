Desmentido da FGV motivou pedido de demissão, diz Carlos Decotelli

A informação foi dada por Decotelli em entrevista ao jornalista William Waack, da CNN Brasil, que será exibida na noite desta terça-feira (30/6). O economista pediu demissão do Ministério da Educação nesta terça-feira, mesmo dia em que a FGV o desmentiu. A instituição informou que, ao contrário do que diz em seu currículo, o ex-ministro "atuou apenas nos cursos de educação continuada, nos programas de formação de executivos e não como professor de qualquer das escolas da Fundação".

Decotelli teve ano Diário Oficial da União na última quinta-feira (25/6), mas não chegou a tomar posse. A cerimônia estava marcada para esta terça-feira (30/6). Após ser anunciado como chefe do MEC, algumas inconsistências no currículo do economista foram apontadas, além do desmentido da FGV.