Márcio Lacerda e ex-secretário adiam depoimento à CPI na Câmara de BH

Ex-prefeito adiou depoimento em CPI para dia 13 de julho (foto: pt.wikipedia.org)





Apenas o ex-procurador geral do município na gestão Lacerda, Roosevelt Beltrame, respondeu às perguntas dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. A reunião acontece de modo remoto.



Ele disse que os contratos firmados entre construtoras e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) aconteceram no final dos anos 1990 e sob sua gestão apenas passaram dois últimos pagamentos de parcelas devidas pela PBH ao consórcio de construtoras. Todos devidamente auditados por procuradores muncipais concursados.





Segundo a comissão, "pairam dúvidas acerca de relações antigas do município de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com a Construtora Andrade Gutierrez S.A., outrora responsável por executar os contratos para a construção do Túnel da Lagoinha, canalização do Ribeirão Arrudas e remoção de aguapés na Lagoa da Pampulha (Contrato DJ 119/88)".





A CPI foi articulada para investigar supeitas de que os contratos e posteriores acordos de pagamento tenham lesado os cofres do município. A dívida inicial, segundo os vereadores era de R$ 143 milhões, mas foram pagos R$ 2,5 bilhões na quitação final.