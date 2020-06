Ex-advogado de Sergio Cabral passa a atuar na defesa de Flávio Bolsonaro

(foto: Divulgação/Procon)

SAIBA MAIS 09:49 - 22/06/2020 Prisão de Queiroz e 'fuga' de Weintraub aumentam pressão da oposição sobre o governo

Segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro, Rodrigo Roca passará a defender o senador assim como a advogada Luciana Pires, que "já estava no eleitoral e no HC que será julgado quinta-feira".

O senador(Republicanos-RJ) contratou o advogado Rodrigo Roca para o lugar de Frederick Wassef, que deixou de representar o parlamentar na noite de domingo, dia 21. Roca atuou na defesa do ex-governador do Rioaté 2018.Na noite de domingo, Flávio anunciou que Wassef estava deixando sua defesa "por decisão dele e contra a minha vontade". Em postagem no Twitter, o senador afirmou que a "lealdade e a competência do advogadosão ímpares e insubstituíveis".Na quinta-feira passada, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro nos tempos da Alerj, Fabrício Queiroz, foi encontrado pela polícia em uma casa pertencente a Wassef em Atibaia, no interior de São Paulo. O imóvel, segundo o advogado, era um de seus escritórios. Em mais de uma ocasião Wassef havia declarado não ter contato com Queiroz, que é investigado em suposto esquema de "rachadinha".