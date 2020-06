'Eu e o presidente viramos uma pessoa só', diz Frederick Wassef

Wassef não respondeu o motivo de Queiroz estar em um imóvel que lhe pertence (foto: Sergio Lima/AFP)

Advogado da família dono da casa em Atibaia , no interior paulista, na qual Fabrício Queiroz foi preso na quinta-feira (18),afirmou neste sábado (20) que ele e o presidenteviraram "uma pessoa só". "Se surgir qualquer coisa em meu desfavor, é uma armação, uma fraude, uma farsa. ... Se bater no Fred, atinge o presidente", disse à CNN Brasil. "Estão fazendo isso para tentar me incriminar".Wassef afirmou que, em breve, dará provas de que não cometeu irregularidades. "Vão cair do cavalo, nunca fiz nada de errado na vida", declarou. Por outro lado, o advogado se esquivou da pergunta sobre o porquê o ex-assessor do hoje senador e filho do presidente(Republicanos-RJ) estava em uma propriedade sua."Estou a caminho de Atibaia, onde vou passar o fim de semana para ver os estragos que fizeram em meu escritório", disse. Em seguida, Wassef chamou de "mentira" a informação de que as autoridades policiais confiscaram vários documentos na casa em que Queiroz foi encontrado. "Não tinha sequer uma caneta Bic lá. A casa estava em reforma".Frederick Wassef é muito próximo do Palácio do Planalto e defende a família Bolsonaro em vários processos, como o caso da "rachadinha", em que o senador Flávio Bolsonaro, quando ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro, é investigado por supostamente cobrar de seus ex-assessores, parte do salário.