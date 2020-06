Ex-aliado de Bolsonaro, Major Olímpio diz: 'A vaca já foi pro brejo'

(foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados) Jair Bolsonaro, o senador Major Olímpio (PSL-SP) postou neste sábado uma mensagem insinuando o fim do governo Jair Bolsonaro. "Que a vaca já foi para o brejo, é certeza. Agora falta saber a distância do brejo e a velocidade da vaca!", afirmou Olímpio. Antigo aliado do presidente, o senador(PSL-SP) postou neste sábado uma mensagem insinuando o fim do governo Jair Bolsonaro. "Que a vaca já foi para o brejo, é certeza. Agora falta saber a distância do brejo e a velocidade da vaca!", afirmou Olímpio.









Major Olímpio foi eleito senador em 2018 pelo PSL, mesmo partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente e, mais tarde, deixou. Policial Militar reformado, Olímpio foi forte aliado do presidente no governo, mas acabou rompendo, como fizeram outros colegas de legenda, a exemplo da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).





"Filho bandido"





Em maio deste ano, Olímpio disse que se sentia traído por Bolsonaro e afirmou que o presidente rompeu com ele para "proteger filho bandido". Na ocasião, ele anunciou que desistira de disputar o governo de São Paulo em 2022.





"Todo mundo sabe que meu sonho era disputar o governo em 2022, mas estou fora. Não quero mais me candidatar. Estou enojado com essa situação. Policiais militares estão me cobrando lealdade cega ao presidente. Me chamaram de traíra. Não sou traíra. Quem está desviando conduta é o presidente", afirmou então.