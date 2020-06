Genro de Silvio Santos janta com primeira dama e convidados na véspera de assumir ministério

Num endereço do Lago Sul, guardado a sete chaves, o chef Rosário Tessier serviu jantar executado por sua equipe de delivery para o novo ministro das Comunicações , Fábio Faria, e um pequeno grupo, de 14 pessoas, entre elas a mulher, Patrícia Abravanel, e as cunhadas — todas filhas de Silvio Santos, que são clientes do restaurante do chef napolitano sempre que vêm a Brasília.

Também estavam presentes o jogador Pato, casado com Rebeca, outra filha de Silvio Santos, e, a grande surpresa para a turma de São Paulo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro , que chegou com o próprio ministro Fábio Faria, com quem se encontrou no Palácio do Planalto. Faria estava lá para o último encontro com o presidente da República antes da posse, que ocorre nesta quarta-feira (17/6).