Bolsonaro recebe Maia, Alexandre de Moraes e Fábio Faria no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro recebe na manhã desta quarta-feira, 7, no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o deputado Fábio Faria (PSD-RN).



Maia chegou ao local às 8h. Hoje, a Câmara discute destaques que tentam alterar a reforma da Previdência, cujo texto base foi aprovado em segundo turno na madrugada.



Ao longo do dia, Bolsonaro tem agendas com parlamentares evangélicos para discutir a reforma tributária. Entre as audiências, no Palácio do Planalto, haverá reuniões com o secretário da Receita, Marcos Cintra, os deputados Marco Feliciano (Podemos-SP), Silas Câmara (PRB-AM) e o fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares.



Também nesta quarta, o presidente recebe o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, e o senador Esperidião Amin (PP-SC). A última agenda oficial prevista para o dia é o lançamento, às 19 horas, da Frente Parlamentar da Tradição e Cultura Gaúcha e dos Festejos Farroupilhas 2019.