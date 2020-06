Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e coloca genro de Silvio Santos no comando

Fabio Faria é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel (foto: Wikipedia) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou, na noite desta quarta-feira (10), que vai recriar o Ministério das Comunicações e nomear o deputado federal Fabio Faria (PSD-RN) para comandar a pasta. Fabio Faria é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel, que é filha de Silvio Santos, dono da emissora SBT. (sem partido), na noite desta quarta-feira (10), quee nomear o(PSD-RN) para comandar a pasta. Fabio Faria é casado com a, que édono da emissora SBT.

"Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN", publicou Bolsonaro no Facebook.





Ainda de acordo com o presidente, a pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações será desmembrada em duas. O ministro da Ciência e Tecnologia é o astronauta Marcos Pontes.

O deputado Fabio Faria é mais um nome do grupo político conhecido como "Centrão" que passa a integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro.